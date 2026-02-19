Valaris Limited secures drillship extensions offshore Angola
Valaris secured contract extensions for its drillships Valaris DS-7 and Valaris DS-9 offshore Angola, according to its latest fleet status report.
Valaris DS-7 was awarded a five-well contract extension with Azule Energy starting in October 2026 in direct continuation of its current program. The extension is expected to span approximately 325 days and includes a five-well option estimated at 300 to 350 days.
Valaris DS-9 won a two-year contract extension with Esso Exploration Angola beginning in July 2026, also in direct continuation of its existing program. The award includes two six-month options.
Both drillships are 12,000-ft ultra-deepwater units operating offshore Angola. Valaris said the extensions add approximately $125 million to its contract revenue backlog.