NewsThe Offshore Frontier

Valaris Limited secures drillship extensions offshore Angola

Feb 19, 2026
0 276 Less than a minute
Drilling begins on Elektra-1 target in Cyprus

Valaris secured contract extensions for its drillships Valaris DS-7 and Valaris DS-9 offshore Angola, according to its latest fleet status report.

Valaris DS-7 was awarded a five-well contract extension with Azule Energy starting in October 2026 in direct continuation of its current program. The extension is expected to span approximately 325 days and includes a five-well option estimated at 300 to 350 days.

Valaris DS-9 won a two-year contract extension with Esso Exploration Angola beginning in July 2026, also in direct continuation of its existing program. The award includes two six-month options.

Both drillships are 12,000-ft ultra-deepwater units operating offshore Angola. Valaris said the extensions add approximately $125 million to its contract revenue backlog.

Feb 19, 2026
0 276 Less than a minute

Related Articles

Dolphin Drilling taps Vantris to market Blackford Dolphin rig

Feb 19, 2026
TPAO partners with Shell on Black Sea exploration offshore Bulgaria

TPAO partners with Shell on Black Sea exploration offshore Bulgaria

Feb 19, 2026
BP renews offshore operations and maintenance contract in the Caspian

BP renews offshore operations and maintenance contract in the Caspian

Feb 19, 2026
Weatherford recognized at OTC Asia for AMP and MARS well technologies

Weatherford recognized at OTC Asia for AMP and MARS well technologies

Feb 18, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button