Valaris sells semisubmersible DPS-1 for recycling

May 6, 2026
Valaris sold its semisubmersible Valaris DPS-1 for recycling in April 2026, according to the company’s May 2026 fleet status report.

The rig, an F&G ExD Millennium dynamically positioned unit delivered from Jurong Shipyard in 2012, had been stacked in Malaysia after completing work with Woodside offshore Australia in November 2025. Valaris classified the rig as held for sale in Q4 2025.

The disposal leaves Valaris with one remaining semisubmersible, the Valaris MS-1, currently warm-stacked in Malaysia.

