Halliburton launches LOGIX unit vitality to advance cementing operations
Halliburton released LOGIX unit vitality, which monitors monitors cementing equipment in real-time, prepares for upcoming jobs, and provides direct insight into equipment operation and performance.
The system connects critical cement unit components to intelligent controllers and monitors more than 400 real-time parameters to ensure optimal performance. Data flows into a secure cloud, where machine learning models process and analyze to deliver constant insight into equipment health, operational readiness, operator performance, and preventive maintenance recommendations.
LOGIX unit vitality supports Halliburton’s land-based Elite and Elite Prime cement units. Offshore equipment deployment will begin in 2026.