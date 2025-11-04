Innovating While Drilling®News

Halliburton launches LOGIX unit vitality to advance cementing operations

Nov 4, 2025
Halliburton released LOGIX unit vitality, which monitors monitors cementing equipment in real-time, prepares for upcoming jobs, and provides direct insight into equipment operation and performance.

The system connects critical cement unit components to intelligent controllers and monitors more than 400 real-time parameters to ensure optimal performance. Data flows into a secure cloud, where machine learning models process and analyze to deliver constant insight into equipment health, operational readiness, operator performance, and preventive maintenance recommendations.

LOGIX unit vitality supports Halliburton’s land-based Elite and Elite Prime cement units. Offshore equipment deployment will begin in 2026.

